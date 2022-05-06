Колесов рассказал, когда в Северной столице отключат отопление

Колесов рассказал, когда в Северной столице отключат отопление
Колесов посоветовал не торопиться с выводами о потеплении в Петербурге. Фото: pixabay

Сегодня, в Северной столице столбик термометра может подняться до +18 градусов, но главный синоптик города Александр Колесов предупреждает: не стоит торопиться с выводами о потеплении.

Эксперт отметил, что критерий погоды, установленный в Санкт-Петербурге, достаточно условен. Так, при температуре+10 градусов, но при сырой и ветреной погоде в помещениях может быть не комфортно. В связи с этим Комитет по энергетике касательно отопления принимает решение в зависимости от фактической ситуации.

Также специалист предостерег, что погода в Петербурге достаточно коварная: тепло может прийти мгновенно, но и арктический воздух быстро к нам вторгается. Весна 2022 года выдалась холодной, так как средняя суточная температура воздуха в Санкт-Петербурге всего 3 раза в апреле и один раз в мае превышала +8 градусов.

Несмотря на то, что сегодня и завтра по всему региону будет очень тепло, уже 8 и 9 мая средняя температура снова будет ниже +8 градусов. потепление начнется только после этого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 6 мая Санкт-Петербург находится в теплом секторе далекого циклона, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Столбик термометра поднимется до самых высоких за последнее время температур.

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