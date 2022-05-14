В Петербурге 14 мая иногда будет облачно, но почти без дождей

В Петербурге 14 мая иногда будет облачно, но почти без дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге 14 мая иногда будет облачно, но почти без дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Влияние циклона ослабевает, поэтому сегодняшняя погода в Северной столице обещает быть в меру теплой и практически без дождей.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях, 14 мая, влияние тыловой части циклона на погоду в Санкт-Петербурге будет ослабевать. Синоптик отметил, что при переменной облачности не стоит ждать существенных осадков. При этом небольшие дожди все же пройдут, но только на востоке области.

В субботу радует петербуржцев будет радовать в меру теплая погода. Выяснилось, что сегодня температурный фон немного подрастёт и вернётся в рамки климата. Так ожидается, что сегодня столбик термометра может достигнуть от +14 до +16 градусов тепла, а по области от +12 до +17 градусов, при этом ветер будет западный со скоростью 4-9 м/с. В течение дня атмосферное давление будет расти и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Тем не менее Леус предупредил, что в воскресенье в городе снова похолодает, и местами пройдут дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 мая, как оказалось, стал самым «мокрым днем» с прошлогодней осени. До этого момента лидировало по этим показателям только 30 ноября 2021 года.