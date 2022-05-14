КиберФронт Z проведет дискуссию «Азовсталь: падение близко?»

В патриотическом баре СПБ 14 мая КиберФронт Z проведет дискуссию "Азовсталь: падение близко?". Фото: группа "ВКонтакте"/"Вечер с Кибер Фронтом"

В патриотическом баре СПБ 14 мая КиберФронт Z проведет дискуссию "Азовсталь: падение близко?". Фото: группа "ВКонтакте"/"Вечер с Кибер Фронтом"

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z. Сегодня участники встречи поговорят на тему: «Азовсталь: падение близко?».

В субботу, 14 мая, в патриотическом баре на Университетской набережной объединение единомышленников обсудит, как повернется судьба Азовстали. На повестку вечера вынесен такой вопрос, как последний оплот сопротивления Азова* (запрещен в РФ) скоро падет. Также участники встречи поговорят о том, как в дальнейшем это может сказаться на ходе СВО, и какие секреты скрывают подземелья завода.

Специальный приглашенный гость сегодняшнего вечера — бывший командир подразделения Варяги Константин Ковалев, который присоединится к дискуссии прямиком из Мариуполя.

Вход на мероприятие бесплатный.