В этом году на праздник корюшки в Петербурге каждый может попасть бесплатно

В этом году на праздник корюшки в Петербурге каждый может попасть бесплатно. Фото: Baltphoto

В этом году на праздник корюшки в Петербурге каждый может попасть бесплатно. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге 14 мая стартовал первый день праздника корюшки на территории Петропавловской крепости. Посетить событие можно и завтра, 15 мая.

В субботу жители и гости города отправились на Заячий остров отметить народный праздник. Об этом сообщают «Невские новости». Тонны рабы предстали перед посетителями события, также проводятся различные мастер-классы и конкурсы, а также можно найти сюрприз в корюшке.

Уже на протяжении 20 лет Петербург устраивает праздник корюшки, но именно в этому году вход сделали бесплатным для всех желающих. С самого утра у стен Петропавловской крепости собралось много людей, но открытие фестиваля перенесли с 11:00 на 12:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на следующей неделе на Елагином острове пройдет юбилейный Фестиваль тюльпанов. В этом году к мероприятию на Елагином острове высадили более 200 тысяч луковиц 150 различных сортов.