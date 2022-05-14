В Петербурге на 80 году ушел из жизни контр-адмирал Александр Спешилов

В Петербурге на 80 году ушел из жизни контр-адмирал Александр Спешилов. Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга

В Петербурге на 80 году ушел из жизни контр-адмирал Александр Спешилов. Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге 13 мая на 80 году жизни скончался контр-адмирал Александр Спешилов.

Спешилов ушел из жизни в возрасте 79 лет, прощание с ним состоится 17 мая в 12:00 в Морском соборе Кронштадта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

При активном участии Спешилова был создан Музей воды и образовательные программы Водоканала. Также в пресс-службе рассказали, что выйдя в отставку, Спешилов выполнял работу на Водоканале. На протяжении многих лет контр-адмирал возглавлял Кронштадтское морское собрание, был активным участником ветеранского движения ВМФ.

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