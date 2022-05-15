Петербург с 15 мая перешел на периодическое протапливание

Петербург с 15 мая перешел на периодическое протапливание
"Теплосеть" работает в режиме периодического протапливания. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге с 15 мая началось периодическое протапливание. На такой режим работы перешла «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщили в предприятии, «Теплосеть» начала периодическое протапливание зданий в зоне своей ответственности. Такое распоряжение дал комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

«Режим периодического протапливания предполагает поэтапное снижение гидравлических параметров в зонах работы предприятия», — объяснили в «Теплосети».

В случае неблагоприятной погоды и похолодания в городские здания вернут отопление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отопительный сезон завершился в Петербурге. Регулярное теплоснабжение зданий в Северной столице прекращено с 9:00.

Обычно отопление отключают при среднесуточной температура +8 градусов и выше в течение пяти суток.

АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” новости СПб отопление периодическое протапливание


 

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