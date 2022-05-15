Отопительный сезон завершился в Петербурге

Отопительный сезон завершился в Петербурге
В Петербурге отключили отопление. Фото: unsplash

В Петербурге 15 мая завершился отопительный сезон. В городе приступают к периодическому протапливанию.

Как сообщили в «ТЭК Санкт-Петербурга», регулярное теплоснабжение зданий в Северной столице прекращено с 9:00. Такое распоряжение дал городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Отопительный сезон завершили в связи с потеплением. Обычно отопление отключают при среднесуточной температура +8 градусов и выше в течение пяти суток. Год назад батареи отключили 13 мая, а в 2020 году — 26 мая.

До начала следующего отопительного сезона теплоэнергетикам предстоит отремонтировать источники тепловой энергии и провести испытания теплосетей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у «Черной речки» 24 здания получат тепло благодаря запланированной реконструкции. Специалисты ГУП ТЭК завершат реконструкцию сетей в квартале в сжатые сроки — в ноябре 2022 года.

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