У «Черной речки» 24 здания получат тепло благодаря запланированной реконструкции

Благодаря реконструкции внутриквартальных теплосетей у станции метро «Черная речка» 24 здания будут обеспечены надежным теплоснабжением.

В Приморском районе продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей. В пресс-службе Смольного рассказали, что в квартале, ограниченном набережной Черной речки, улицами Савушкина и Школьной, Карельским переулком, предприятие заменит 2752 метра внутриквартальных трубопроводов.

Отмечается, что новая теплотрасса будет полностью выполнена из отечественных материалов, а именно — в трубах из пенополиуретановой изоляции петербургского завода ЗАО «Петерпайп».

Благодаря реконструкции надежное и качественное теплоснабжение получат 24 здания, в том числе 17 жилых домов, школы и учебные учреждения.

В прошлом работы поводила другая организация, которая нарушила график работ. Теперь специалисты ГУП ТЭК завершат реконструкцию сетей в квартале в сжатые сроки — в ноябре 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Госстройнадзор не давал разрешения на снос исторических зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны. При этом работы по сносу все равно начались.