Президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО

Саули Ниинистё заявил, что что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО. Фото: Кремль

Саули Ниинистё заявил, что что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО. Фото: Кремль

Президент Финляндии Саули Ниинистё объявил о принятом решении по вступлению в Североатлантический альянс.

Финский президент заявил 15 мая на пресс-конференции, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО. По его словам, такое решение было принято им и комитетом по внешней политике и политике безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр страны Санна Марин в свою очередь сообщила, что правительство в ближайшее время представит свое заключение в парламент. Она также назвала решение о вступлении в НАТО историческим. По ее словам, членство Суоми в альянсе укрепит сотрудничество стран Северной Европы.

В понедельник решение о вступлении в альянс должны одобрить в высшем законодательном органе Финляндии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Саули Ниинисте и Владимир Путин по телефону обсудили намерение Финляндии вступить в НАТО.