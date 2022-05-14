Саули Ниинисте и Владимир Путин по телефону обсудили намерение Финляндии вступить в НАТО

Саули Ниинисте и Владимир Путин по телефону обсудили намерение Финляндии вступить в НАТО. Фото: Кремль

Саули Ниинисте и Владимир Путин по телефону обсудили намерение Финляндии вступить в НАТО. Фото: Кремль

Президент Финляндии Саули Ниинисте созвонился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о намерении страны вступления в НАТО.

В ходе разговора главы государств провели «откровенный обмен мнениями» по поводу намерения Финляндии вступить в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В пресс-службе отметили, что соответствующее решение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения, выстраивавшиеся на протяжении долгих лет «в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества».

В тоже время канцелярия финского главы рассказала о позиции Саули Ниинисте. Глава Финляндии подчеркнул, что вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность.

Также, по данным канцелярии президента Финляндии уточняется, что телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе финской стороны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Москва предпримет военно-технические меры в ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО, завили в МИД РФ.