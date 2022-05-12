Российский МИД предупредил об ответных мерах при вступлении Финляндии в НАТО

МИД России предупредил об ответе на вступление Финляндии в НАТО. Фото: МИД РФ/Facebook

МИД России предупредил об ответе на вступление Финляндии в НАТО. Фото: МИД РФ/Facebook

В МИД России заявили, что Москва предпримет военно-технические меры в ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО.

На сайте российского ведомства сообщается, что возможное вступление Финляндии в альянс вынудит Москву предпринять ответные шаги для купирования угроз своей безопасности. В заявлении говорится, что власти Хельсинки должны отдавать себе отчет о последствиях такого решения.

В МИД также предупредили, что членство Финляндии в НАТО обернется негативными последствиями для двусторонних российско-финляндских отношений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент и парламент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Они заявили, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО.