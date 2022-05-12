Президент и парламент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Власти Финляндии заявили, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин в совместном заявлении выразили надежду, что национальные шаги, необходимые для принятия решения о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, будут предприняты в ближайшие несколько дней. Об этом сообщается на сайте президента Финляндии.

В заявлении также говорится, что членство в НАТО позволит усилить безопасность Финляндии, а Суоми, в свою очередь, смогла бы укрепить безопасность альянса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО создаст сильный Север. По его словам, северный регион Европы станет стабильнее и сильнее, если расширится до границ России.