В Петербурге организовали бесплатное тестирование на ВИЧ

В этом году День памяти умерших от СПИДа. Фото: pexels

В этом году День памяти умерших от СПИДа. Фото: pexels

Петербург к Дню памяти умерших от СПИДа, запустил акцию профилактики ВИЧ.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сегодня, 15 мая, петербуржцы могут бесплатно и анонимно пройти провериться на ВИЧ. Тестирование организовали на «Территории здоровья» в ТРК «Лондон Молл» на улице Коллонтай.

Каждому участнику после тестирования выдают красную ленточку — символ Дня памяти людей, умерших от синдрома приобретенного иммунного дефицита.

Медики напомнили, что ВИЧ-инфекция уже давно распространяется не только в «группах риска». Тестирование — это единственный способ узнать свой статус.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург доставили редкое лекарство для детей за 16 млн рублей. пилотную партию препарата «Церлипоназа альфа» («Бринейра») закупили для детей с цероидным липофусцинозом.