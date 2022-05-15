В Петербург доставили редкое лекарство для детей за 16 млн рублей

В Петербург завезли одно из самых дорогостоящих лекарств в мире — восемь упаковок препарата для детей с редким заболеванием.
Как рассказали в комитете по здравоохранению, пилотную партию препарата «Церлипоназа альфа» («Бринейра») закупили для детей с цероидным липофусцинозом. Лекарство стоит 16 миллионов рублей, поставку оплатил фонд «Круг добра».
Препаратом уже начали лечить четырехлетнюю пациентку из «Первой детской» на Авангардной.
Нейрональный цероидный липофусциноз — это орфанное заболевание, характеризующееся зрительными нарушениями и двигательными расстройствами. «Бринейра» помогает замедлить потерю двигательных функций.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам с болезнями сердца продлили бесплатное обеспечение лекарствами.