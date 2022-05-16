Тоннель петербургской дамбы частично перекроют до 20 мая

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге будет ограничено в ближайшие пять дней, с 16 по 20 мая.

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, движение автотранспорта будет ограничено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

С 16 по 20 мая проезд будет затруднен в Невском транспортном отсеке на внутреннем кольце КАД,

Транспортный поток на непродолжительное время в эти дни могут полностью остановить для ввода и вывода техники, но время перекрытия составит не больше 7-10 минут.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грузовикам запретят проезд по участку КАД в дни ПМЭФ.