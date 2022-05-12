Грузовикам запретят проезд по участку КАД в дни ПМЭФ

Участок КАД будет закрыт для грузовиков с 15 по 18 июня. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Участок КАД будет закрыт для грузовиков с 15 по 18 июня. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На юго-западе КАД в июне на четыре дня запретят движение грузовиков массой более 3,5 тонны.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», большегрузы не смогут проехать по участку кольцевой в дни проведения Петербургского международного экономического форума — с 15 по 18 июня с 7 до 22 часов.

Ограничение движения для грузовиков введут на участке КАД между развязками с Софийской улицей и автомобильной дорогой «Петродворец — Кейкино».

Для регулировки движения дорожники привлекут патрульные экипажи ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей экономики. 80% компаний будут представлять их руководители. При этом большинство участников ПМЭФ — IT-компании.