Животные из петербургских приютов получили помощь от Setl Group

Сотрудники холдинга Setl Group решили помочь бездомным животным в петербургских приютах и собрали для них корм и лекарства. Выяснилось, что всего для пушистых, хвостатых и когтистых было собрано 320 кг корма, наполнители, лекарственные препараты, средства гигиены, а также игрушки и лакомства.

Неравнодушные сотрудники Setl Group отвезли собранный корм и прочие товары в приюты и провели несколько часов, общаясь с их пушистыми обитателями.

В 2022 году Setl Group передал собранные корма и хозяйственные товары в «Добрый городок» в Московском районе, «Особый друг» в поселке Песочный, «Брошенный ангел» в Кировском районе и «Теремок» под Гатчиной.

Эти приюты Петербурга и области давно стали друзьями организации. Многие из подопечных здесь – животные-инвалиды, находящиеся на постоянном лечении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году приюты для животных столкнулись с серьезной проблемой закупки кормов и лекарств для животных.