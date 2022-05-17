РФ приняла решение выйти из Совета государств Балтийского моря

Российская Федерация уведомила членов Совета государств Балтийского моря ( СГБМ) о выходе из организации.

О решении России выйти из Совета государств Балтийского моря заявили в МИД РФ на официальном сайте. Аналогичное решение поддержали и в парламенте страны.

«Министр иностранных дел РФ С. В.Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ с уведомлением о выходе из организации», — сообщили в МИД РФ.

Одновременно с этим в министерстве заверили, что прекращение членства в Совете не повлияет на присутствие государства в регионе, а попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал.

Отмечается, что, по мнению МИД РФ, решение о выходе России из Совета связано с нецелесообразностью дальнейшего пребывания там. США добились своей монополии в организации и в настоящее время пытаются повернуть ее работу против России, считают в министерстве.

Еще в марте 2022 года Россию отстранили от участия в СГБМ из-за специальной операции на Украине.

Выяснилось, что по итогам четырех месяцев 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли срочные вклады объемом 1 трлн рублей. Как сообщает Мойка78, это в 5 раз больше, чем годом ранее за этот же период.