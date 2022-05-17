Петербуржцев предупредили об усилении ветра в среду до 15 м/с

Петербуржцев предупредили об усилении ветра в среду до 15 м/с
Петербуржцев предупредили об усилении ветра в среду до 15 м/с. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Среда в Северной столице ожидается достаточно ветренной, кроме того столбик термометра вряд ли превысит 13 градусов.

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербург со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило горожан о северо-западном, западном ветре со скоростью 7-12 м/с, который ожидается 18 мая. В прибрежных районах ветер может достичь 15 м/с.

В течение дня завтра будет облачно, но с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов, а днем прогреется от 11 до 13 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а в дневное время суток понижаться.

Похолодание из Петербурга пока не отступает.

Также выяснилось, что по итогам четырех месяцев 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли срочные вклады объемом 1 трлн рублей. Как пишет Мойка78, это в 5 раз больше, чем годом ранее за этот же период.

ветер новости СПб погода похолодание ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В апреле нефтегазовые доходы бюджета России упали на 18%
Итальянская Eni начала открывать счета в рублях для оплаты российского газа
Жительница Петербурга получила условный за кражу препаратов для онкобольных
Максут Шадаев: около 80% россиян, уехавших из страны в начале спецоперации, ...
Во вторник на Кронштадтском морском заводе в Петербурге тушили историческую ...
Финская Gasum подала в суд из-за требований оплаты российского газа рублями
Петербуржцев предупредили об усилении ветра в среду до 15 м/с
При электронной регистрации сделки Сбер снизил ставку по IT-ипотеке до 4,7%