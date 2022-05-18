Еще 57 человек за сутки подхватили COVOD-19 в Ленинградской области

Еще 57 человек за сутки подхватили COVOD-19 в Ленинградской области. Фото: pixabay

Еще 57 человек за сутки подхватили COVOD-19 в Ленинградской области. Фото: pixabay

В Ленобласти за последние сутки зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом.

О новых случаях заражения и смертей от COVID-19 сегодня, 18 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 023 случая ковида. Всего выздоровели 182 678 пациентов, в том числе 22 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 479 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 380 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе. За последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 40,6%.