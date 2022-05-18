Представитель Кремля анонсировал прямую линию с президентом РФ в 2022 году

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в текущем 23022 году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится.

К прямой линии с президентом России в 2022 году уже идет подготовка, заверил Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что с датами пока определенности нет.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков не стал связывать даты проведение прямой линии и послание Путина Федеральному Собранию. Он отметил, что их можно легко развести по времени, поэтому проблемой это не является. Также все еще не известны даты послания во втором полугодии.

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