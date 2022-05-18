Пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме займет Леонид Слуцкий

Пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме займет Леонид Слуцкий
Пост руководителя фракции ЛДПР в Госдуме займет Леонид Слуцкий. Фото: Госдума РФ

Выбран новый глава фракции ЛДПР вместо Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля текущего года.

Пост главы фракции ЛДПР в Государственной Думе был передан депутату Леониду Слуцкому. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы фракции ЛДПР в Думе Ярослав Нилов.

Отмечается, что на заседании фракции Леонид Слуцкий получил большую часть голосов.

«Благодарю коллег за оказанное доверие!» — отметил новый глава партии ЛДПР в своем блоге.

Накануне Государственная Дума прекратила полномочия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти Слуцкий был временно исполняющим обязанности руководителя фракции. В настоящее время он также возглавляет комитет Государственной Думы по международным делам.

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