Петербуржцы смогут бесплатно посетить парки ГМЗ «Петергоф»

У жителей Санкт-Петербурга появляется возможность бесплатного посещения парков Александрия и Ораниебаум, входящих в состав государственного музея-заповедника «Петергоф».

Петербуржцы смогут бесплатно посещать парки Александрия и Ораниебаум в последние два часа работы каждый день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио генерального директора ГМЗ Романа Коврикова.

Таким образом, с 18:00 часов до 20:00 вечера можно прийти и спокойно бесплатно прогуляться в парке, подчеркнул Ковриков. Кроме того, в парках вводятся системы абонементов, которые позволят сэкономить до 50% на их посещении.

Врио директора ГМЗ отметил, что в первый раз после пандемии коронавирусной инфекции все музеи Петергофа доступны для посещения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбер установил ставку по специальной программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.