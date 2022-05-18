С 20 мая по 1 августа ограничат движение от проспекта Обуховской Обороны до Бабушкина

В Санкт-Петербурге с 20 мая до августа планируется ограничение движения в четырех районах.
Сроки дорожных работ, которые будут проводится в Петербурге, различны. Обо всех изменениях сообщает пресс-служба ГАТИ.
Так, с по 30 мая будут ремонтировать трамвайные пути на улице Смолячкова от Лесного до Большого Сампсониевского проспекта.
В Калининском районе на Кондратьевском проспекте от Маршала Блюхера до Герасимовской улицы с 21 мая по 15 июня также будет ограничено движение автомобилей по причине установки светофора.
В Невском районе з-за прокладки водопровода перекроют участки улиц с 20 мая по 1 августа. Так, буде не проехать по Железнодорожному проспекту от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина и по проспекту Обуховской Обороны от Крупской до Фарфоровской.
По Инженерной улице в Ломоносове от Михайловской до тупика движение буде затруднено с 20 по 9 июля в связи со строительством канализации. Отмечается, что в это время объезд организован по Михайловской, Швейцарской и улице Победы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что дорожные службы занимаются ремонтом КАД на участке между развязкой с Гостилицким шоссе и Центральной улицей в период с 9 по 20 мая, поэтому две полосы из трех временно перекрыты.