С 20 мая по 1 августа ограничат движение от проспекта Обуховской Обороны до Бабушкина

В Невском районе з-за прокладки водопровода перекроют участки улиц с 20 мая по 1 августа. Так, буде не проехать по Железнодорожному проспекту от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина и по проспекту Обуховской Обороны от Крупской до Фарфоровской.

По Инженерной улице в Ломоносове от Михайловской до тупика движение буде затруднено с 20 по 9 июля в связи со строительством канализации. Отмечается, что в это время объезд организован по Михайловской, Швейцарской и улице Победы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дорожные службы занимаются ремонтом КАД на участке между развязкой с Гостилицким шоссе и Центральной улицей в период с 9 по 20 мая, поэтому две полосы из трех временно перекрыты.