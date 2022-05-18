«Дочка» Google в России инициировал свое банкротство

"Дочка" Google в России инициировал свое банкротство. Фото: Pixabay

"Дочка" Google в России инициировал свое банкротство. Фото: Pixabay

Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства, потому что не исполнила денежные обязательства.

Соответствующая запись появилась в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности, сообщают РИА Новости.

Обращение размещено от имени генерального директора ООО «Гугл» Дэвида Мунро Снэддона. В нем говорится, что российская «дочка» Google признается банкротом в связи с тем, что компания с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, как отмечено в заявлении.

В настоящий момент Google должен выплатить оборотный штраф на сумму более 7,2 миллиарда рублей, согласно искам, которые предоставил Роскомнадзор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что частный театр «За Черной речкой» в Петербурге подал иск о банкротстве после проигранной тяжбы с Жилищно-строительным кооперативом № 1078.