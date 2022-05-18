Лисовец: в петербургских медучреждениях не хватает специалистов

Лисовец: в петербургских медучреждениях не хватает специалистов
В петербургских медучреждениях не хватает специалистов. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Выяснилось, что сфера здравоохранения Петербурга нуждается в медицинских специалистах.

Сейчас в городе наиболее востребованы такие врачи как анестезиологи, реаниматологи и психиатры, но и других специалистов тоже не хватает. В частности, если говорить об амбулаторном звене, то тут необходимы педиатры, терапевты, аллергологи, иммунологи, инфекционисты, кардиологи и другие. Об этом в социальных сетях рассказа глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец.

Отмечается, что укомплектованность подразделений, которые оказывают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2021 году составила 81,4% — врачами и 76,1% — средним медицинским персоналом.

Одна из причин почему городу требуются новые специалисты — это увеличение мощности здравоохранения. Так, например, недавно открылся новый корпус Детской больницы №2 святой Марии Магдалины. Также в скором времени будет сдан корпус Александровской больницы и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбер установил специальную ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.

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