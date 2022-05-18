Лисовец: в петербургских медучреждениях не хватает специалистов

Выяснилось, что сфера здравоохранения Петербурга нуждается в медицинских специалистах.
Сейчас в городе наиболее востребованы такие врачи как анестезиологи, реаниматологи и психиатры, но и других специалистов тоже не хватает. В частности, если говорить об амбулаторном звене, то тут необходимы педиатры, терапевты, аллергологи, иммунологи, инфекционисты, кардиологи и другие. Об этом в социальных сетях рассказа глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец.
Одна из причин почему городу требуются новые специалисты — это увеличение мощности здравоохранения. Так, например, недавно открылся новый корпус Детской больницы №2 святой Марии Магдалины. Также в скором времени будет сдан корпус Александровской больницы и другие.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбер установил специальную ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.