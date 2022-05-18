На этой неделе в Петербурге пройдут три дискуссии на тему отношений Запада и России

На этой неделе КиберФронт Z запланировал три дискуссии на тему отношений Запада и России. Фото: скриншот "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

На этой неделе КиберФронт Z запланировал три дискуссии на тему отношений Запада и России. Фото: скриншот "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z.

Уже в эту пятницу, 20 мая, пройдет обсуждение, именуемое «НАТО у ворот». Нейтральные Финляндия и Швеция в ближайшее время могут присоединиться к НАТО. Как в этом случае изменится расстановка сил и с чем придется столкнуться России? Отвечать на эти и другие вопросы будет социолог Максим Шугалей.

На следующий день, 21 мая, на встрече единомышленники обсудят, как в западных странах относятся к русскоговорящим. Гостями вечера станут участник боев на Донбассе Константин Ковалев (позывной «Стилет») и бывшая узница американской тюрьмы Мира Тэрада присоединится по видеосвязи.

В воскресенье пройдет встреча «Железный занавес», на которой будет поднят на обсуждение вопрос разрыва текущих связей России с Западом. В ней примет участие политолог Семён Уралов.