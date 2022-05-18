Российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак»

Российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак». Фото: скриншот видео

Российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак». Фото: скриншот видео

Компания «Нанолек», занимающаяся выпуском вакцины «КовиВак», временно приостановила ее производство.

Из-за отсутствия заявок от Минздрава производитель остановил производство вакцины «КовиВак». Об этом сообщает РБК.

По словам первого заместителя генерального директора фармкомпании Максима Стецюка, «Нанолек» своими силами произвёл около 500 тысяч доз вакцины. Сейчас эта партия лежит на складе предприятия. При этом по словам от Минздрава на поставку вакцины не было заявок с декабря.

В общей сложности совместно с Центром имени Чумакова было произведено около 2 млн доз препарата «КовиВак». Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов подчеркнул, что препараты для вакцинации закупаются, основываясь на потребностях населения, с учётом показаний к применению и противопоказаний.

Также Кузнецов заметил, что имеющиеся остатки препаратов в полной мере удовлетворяют потребности регионов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 361 новый случая коронавируса.