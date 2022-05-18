Петербург и Москва занимают лидирующие позиции по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург и Москва занимают лидирующие позиции по суточной заболеваемости коронавирусом
Петербург и Москва занимают лидирующие позиции по суточной заболеваемости коронавирусом. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 361 новый случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 525 556 местных жителей. При этом 1 488 746 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 748 за последние сутки. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 380 человек. Третье место у Московской области — 187 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе. За последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 40,6%.

коронавирус новости СПб оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россия приняла решение выслать 34 французских и 24 итальянских дипломата
Еще 57 человек за сутки подхватили COVOD-19 в Ленинградской области
Петербург и Москва занимают лидирующие позиции по суточной заболеваемости ...
За сутки скончалось 8 пациентов с коронавирусом в Петербурге
Лисовец: в петербургских медучреждениях не хватает специалистов
«Дочка» Google в России инициировал свое банкротство
С 20 мая по 1 августа ограничат движение от проспекта Обуховской Обороны до ...
Петербуржцы смогут бесплатно посетить парки ГМЗ «Петергоф»