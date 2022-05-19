В аэропорту Пулково в четверг отменили шесть рейсов

В аэропорту Пулково в четверг отменили шесть рейсов
В Пулково отменены и задержаны рейсы. Фото: "ВВСС"

В четверг, 19 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены шесть авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Ростов-на-Дону, Йошкар-Олу, Симферополь, Москву и Нур-Султан.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием на шесть часов вылетит самолет авиакомпании NordStar Airlines до Москвы, который был запланирован на 9:30. Новое время вылета — 10:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.

задержка рейсов новости СПб отмена рейсов отмененные рейсы пулково


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский синоптик Колесов опроверг примету о черемухе и похолодании
Орешкин: мир может столкнуться с глобальным голодом к концу 2022 года
McDonald’s продает российский бизнес предпринимателю из Сибири
Петербуржцы начали срочно избавляться от инвестиционных квартир
Жителя Выборга, ударившего ножом в горло школьника, обвинили в покушении на ...
Книжный салон стартовал на Дворцовой площади
Фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая
Setl Group помог благотворительной организации «Перспективы»