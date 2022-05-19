Новая сеть продуктовых магазинов появится в Петербурге в 2022 году

"Жизньмарт" выйдет на рынок в двух форматах. Фото: Pixabay

"Жизньмарт" выйдет на рынок в двух форматах. Фото: Pixabay

Сеть продуктовых магазинов с Урала «Жизньмарт» выйдет на петербургский рынок ближе к осени.

Екатеринбургский ритейлер «Жизньмарт» намерен занять торговые площади в Северной столице. Магазины начнут открываться по франшизе в августе-сентябре 2022 года. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Жизньмарт» выйдет на рынок в двух форматах. Первый — мини-маркеты с готовой кулинарией, десертами и напитками, а второй — большие супермаркеты с продовольствием, бытовой химией и товарами для животных.

Сначала сеть намерена освоить рынке в Тюмени и Челябинске, после чего магазины начнут открываться в Петербурге.

Как считают эксперты, сеть может вполне успешно закрепиться в городе на Неве. «Жизньмарт» сможет составить конкуренцию петербургским сетевым игрокам в формате небольших магазинов.

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