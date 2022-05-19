В Петербурге бабушка довела двух внуков до больницы своими уколами

В Петербурге бабушка довела двух внуков до больницы своими уколами
Бабушка уколола детей препаратами для лечения простуды. Фото: pixabay

В Петербурге пенсионерка сделала двум внукам уколы от простуды, после которых дети попали в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, 69-летняя гражданка Таджикистана с дипломом врача-терапевта решила вылечить своих малолетних внуков от простуды с помощью уколов. Она вколола детям два препарата, после чего у них начались судороги. Это произошло в их квартире на Загребском бульваре.

Семилетнего первоклассника и его четырехлетнюю сестру госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Их подключили к аппаратам ИВЛ.

В полиции отметили, что дети проживают в благополучной семье, которая не состоит на учете в ОДН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге маленькая девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя чайник. Медики забрали ее с термическим ожогом практически всего тела.

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