Управлять благосостоянием в Сбере теперь можно с бонусами от СберСпасибо

Сбер предлагает клиентам из Петербурга возместить рубли, потраченные на оформление или платежи по ряду продуктов компаний СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ с помощью бонусов от СберСпасибо. Возможность вернуть средства полностью или частично таким способом доступна по платежам, совершенным в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Речь идет о таких платежах, как текущие взносы и автоплатежи по ИПП, автоплатежи по взносам на программу НСЖ «Билет в будущее», страховые программы «Защита от травм», «Сбереги финансы», «Страхование путешественников», а также ОСАГО, оформленное на маркетплейсе Сбера по автострахованию.

Для этого нужно перейти в приложении «Сбербанк Онлайн» в раздел СберСпасибо, выбрать пункт «Конвертировать бонусы в рубли», затем в «Выбрать нужную транзакцию» и нажать на «Списать бонусы». После этого с бонусного счета спишут указанное количество бонусов, а средства поступят на карту Сбера не позднее следующего рабочего дня. Для конвертации доступны операции сроком не более 45 дней с даты платежа.

По словам заместителя председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолия Песенникова, теперь петербуржцы с помощью программы «СберСпасибо» могут получить дополнительную выгоду — например, «конвертированные из бонусов в рубли средства можно вложить в путешествия, очередной взнос по накопительному страхованию жизни или по индивидуальному пенсионном плану».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при электронной регистрации сделки Сбер снизил ставку по IT-ипотеке до 4,7%.