Setl Group помог благотворительной организации «Перспективы»

Setl Group помог благотворительной организации &#171;Перспективы&#187;
Setl Group оказал благотворительную помощь организации "Перспективы". Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group направил средства благотворительной организации «Перспективы», помогающей детям с тяжелой инвалидностью

Строительная компания оказала благотворительную помощь в ремонте квартиры сопровождаемого проживания, которую «Перспективы» открыли в рамках проекта «Дом навсегда. Дети». Этот проект позволил детям-инвалидам жить в собственной квартире, а не в государственном учреждении.

В апреле в своих квартиру заселились две выпускницы Павловского детского дома-интерната №4, которые находятся под опекой «Перспективы». Вскоре к ним присоединятся еще двое воспитанников.

Директор по внешним связям организации «Перспективы» Светлана Мамонова отметила, что каждый ребенок нуждается во внимании, домашнем тепле, уюте и собственном «уголочке». По ее словам, в госучреждении, где проживают несколько сотен человек, просто невозможно уделить внимание каждому.

«Индивидуальный подход и возможность выбора дает, конечно, только жизнь в своей квартире», — рассказала Светлана Мамонова.

В «Перспективах» добавили, что помочь детям может каждый: финансово, профессиональной работой по своей специальности для нужд организации и сопровождением подопечных, в том числе отвезти детей на своем автомобиле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что животные из петербургских приютов получили помощь от Setl Group.

Setl Group благотворительность дети перспективы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Орешкин: мир может столкнуться с глобальным голодом к концу 2022 года
McDonald’s продает российский бизнес предпринимателю из Сибири
Петербуржцы начали срочно избавляться от инвестиционных квартир
Жителя Выборга, ударившего ножом в горло школьника, обвинили в покушении на ...
Книжный салон стартовал на Дворцовой площади
Фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая
Setl Group помог благотворительной организации «Перспективы»
В Петербурге выберут лучшего водителя автобуса