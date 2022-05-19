Setl Group помог благотворительной организации «Перспективы»

Холдинг Setl Group направил средства благотворительной организации «Перспективы», помогающей детям с тяжелой инвалидностью

Строительная компания оказала благотворительную помощь в ремонте квартиры сопровождаемого проживания, которую «Перспективы» открыли в рамках проекта «Дом навсегда. Дети». Этот проект позволил детям-инвалидам жить в собственной квартире, а не в государственном учреждении.

В апреле в своих квартиру заселились две выпускницы Павловского детского дома-интерната №4, которые находятся под опекой «Перспективы». Вскоре к ним присоединятся еще двое воспитанников.

Директор по внешним связям организации «Перспективы» Светлана Мамонова отметила, что каждый ребенок нуждается во внимании, домашнем тепле, уюте и собственном «уголочке». По ее словам, в госучреждении, где проживают несколько сотен человек, просто невозможно уделить внимание каждому.

«Индивидуальный подход и возможность выбора дает, конечно, только жизнь в своей квартире», — рассказала Светлана Мамонова.

В «Перспективах» добавили, что помочь детям может каждый: финансово, профессиональной работой по своей специальности для нужд организации и сопровождением подопечных, в том числе отвезти детей на своем автомобиле.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что животные из петербургских приютов получили помощь от Setl Group.