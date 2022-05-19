Жителя Выборга, ударившего ножом в горло школьника, обвинили в покушении на убийство

Следователи предъявили обвинение мужчине из Выборга, напавшего с ножом на местного школьника.

В областном следственном управлении СК сообщили, что 30-летнего мужчину обвиняют по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30 п. «и» ч. ст. 105 УК РФ).

Нападение произошло 18 мая на Батарейной горе у стадиона «Авангард». Как считает следствие, подвыпивший обвиняемый беспричинно напал на проходившего мимо 14-летнего школьника. Мужчина ударил мальчика ножом в шею, а после скрылся. При этом он осознавал, что может убить подростка, и действовал из хулиганских побуждений.

Школьнику удалось убежать и обратиться за медицинской помощью, что спасло его жизнь. Сейчас он находится под присмотром врачей в больнице.

Мужчина задержан. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, следствие настаивает на его аресте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге бабушка довела двух внуков до больницы своими уколами.