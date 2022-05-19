Петербургский синоптик Колесов опроверг примету о черемухе и похолодании

Петербургский синоптик Колесов опроверг примету о черемухе и похолодании
Черемуха начинает цвести при любом, даже минимальном потеплении. Фото: Pixabay

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов заявил, что похолодание не связано с цветением черемухи, как гласит народная примета.

Похолодание в Петербурге уже подходит к концу, но черемуха цвести еще не начала. Он рассказал, что на самом деле она начинает цвести при любом, даже минимальном потеплении.

По его словам, практически каждую весну в Северной столице наблюдаются частые возвраты холодов, которые резко сменяются на теплую погоду. Например, в прошлом году в начале мая было 3-8 градусов тепла, а уже во второй декаде месяца потеплело сразу до 20-27 градусов.

«И тут зацветает все подряд, что должно идти с интервалом друг за другом. Черемуха, сирень и каштан… Так что всё зависит от температуры, а не наоборот», — добавил Колесов.

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Петербургский синоптик Колесов опроверг примету о черемухе и похолодании
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