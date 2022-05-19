Продажи игровых приставок в России снизились на 81%

В России резко снизились объемы продаж игровых приставок. Падение с начала года составило 81%.

По состоянию на апрель продажи игровых консолей на российском рынке в денежном выражении за год упали на 78%. С начала 2022 года продажи снизились на 81%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».

Кроме того, наблюдается резкое снижение среднего чека в данном сегменте. За год средняя сумма покупки упала на 21% — до 31 895 рублей. А с января средний чек сократился на 68%.

Снизился и объем продаж подписок на видеоигры. За год падение составило 42%, а с начала года — 83%.

Эксперты объяснили это тем, что значительную долю в продажах занимали игры для консоли PlayStation, но в марте ряд сервисов Sony стали недоступны для российских пользователей.

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