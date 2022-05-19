В Петербурге учительница приказала школьнику извиниться на коленях

В Петербурге учительница приказала школьнику извиниться на коленях
Учитель потребовала извинений на коленях. Фото: администрация Красногвардейского района

Учительница школы в Петербурге заставила старшеклассника публично извиниться на коленях за грубое высказывание в ее адрес.

В администрации Красногвардейского района рассказали, что выпускник 11 класса позволил себе грубое высказывание в адрес учительницы биологии. За произошедшее он извинялся публично в актовом зале. Во время его извинений педагог потребовала встать на колено, но школьник этого делать не стал.

В ситуации разбирались руководство школы и отдел образования района. Сообщается, что учительница сделала выводы и осознала, что грубо нарушила педагогическую этику. В тот же день, 16 мая, она решила уволиться.

«Такое поведение является некорректным для учителя, даже несмотря на вызывающее поведение ученика», — заявили в администрации района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Выборга, ударившего ножом в горло школьника, обвинили в покушении на убийство.

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В Петербурге учительница приказала школьнику извиниться на коленях
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