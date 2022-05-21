Почти 1 000 граждан США не смогут въехать на территорию России

Почти 1 000 граждан США не смогут въехать на территорию России. Фото: сайт МИД РФ

Почти 1 000 граждан США не смогут въехать на территорию России. Фото: сайт МИД РФ

Вскоре на постоянной основе Россия будет закрыта для въезда 963 граждан США.

На сайте МИД РФ появился конкретный список лиц, которым в ближайшее время на постоянной основе запрещен въезд в Россию. Указывается, что такое решение было принято властями России в качестве ответных мер на санкции США, а также «в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа».

Подчеркивается, что в дальнейшем на действия Вашингтона также будут осуществляться ответные меры, которые носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить власти Соединенных Штатов изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что санкции Запада, введенные в отношении России, начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).