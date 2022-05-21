В компьютерном клубе Выборга после стрельбы пострадал девятиклассник

В компьютерном клубе Выборга после стрельбы пострадал девятиклассник
В компьютерном клубе Выборга после стрельбы пострадал девятиклассник. Фото: pixabay

«Забавы ради» в компьютерном клубе Выборга молодой человек устроил стрельбу, ранив ученика 9 класса.

Девятиклассник попал в больницу после инцидента в компьютерном клубе. Как стало известно, мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением обеих бедер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все произошло 20 мая в подвальном помещении дома на улице Некрасова. Мужчина осуществил выстрел из предмета, похожего на пневматический пистолет в сторону других посетителей. В результате пострадал ученик 9 класса.

После оказания медпомощи девятиклассник отправился домой. В день происшествия «по горячим следам» был задержан стрелявший злоумышленник, которым оказался военнообязанный житель Адыгеи 2002 года рождения. В настоящий момент молодой человек передан в военную комендатуру Выборгского гарнизона.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полугодовалая девочка скончалась во сне на улице Плесецкая. Полиция выясняет точные причины ее смерти.

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В компьютерном клубе Выборга после стрельбы пострадал девятиклассник
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