В Приморском районе полугодовалый ребенок заснул рядом с папой на диване и не проснулся

В Приморском районе полугодовалый ребенок заснул рядом с папой на диване и не проснулся
В Приморском районе полугодовалый ребенок заснул рядом с папой на диване и не проснулся. Фото: pixabay

Полугодовалая девочка скончалась во сне на улице Плесецкая в Санкт-Петербурге. Полиция выясняет точные причины ее смерти.

О произошедшем стало известно 20 мая. Около 7 утра ребенок еще спал в своей кроватке. После мать покормила малышку, а затем отец положил ее рядом с собой на диван, так как девочка плакала. Об .том сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Но девочка не проснулась снова. Около 10:38 мать проснулась и увидела малышку, которая лежала на диване лицом вниз без дыхания. В квартиру срочно была вызвана скорая помощь.

На теле ребенка не было внешних признаков насильственной смерти. Предварительно медики поставили диагноз: синдром сонного апноэ. Отмечается, что семья полная, благополучная, на учете не состоит. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге в детскую больницу попала двухгодовалая девочка, опрокинувшая на себя чайник с кипятком.

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