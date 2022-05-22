В воскресенье КиберФронт Z проведет дискуссию на тему «Железный занавес 2.0»

В воскресенье КиберФронт Z проведет дискуссию на тему "Железный занавес 2.0". Фото: "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

В воскресенье КиберФронт Z проведет дискуссию на тему "Железный занавес 2.0". Фото: "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z. В программе выступление интересных спикеров и общение на острые мировые темы.

Сегодня собравшиеся обсудят возникновение нового «Железного занавеса». В дискуссии под названием «Железный занавес 2.0» на обсуждение будет поднят вопрос разрыва текущих связей России с Западом. Как и для чего нужна эта изоляция расскажет политолог Семён Уралов. Эксперт объяснит свое мнение и предоставит возможность поделиться своими соображениями остальным участникам дискуссии.

Вход на мероприятие бесплатный. Гостей приглашают на Университетскую набережную, 25. Вход предполагается со стороны набережной. Сегодня предстоит последняя дискуссия на этой неделе.