В садоводстве под Павловском мужчина устроил стрельбу из ружья

В садоводстве под Павловском мужчина устроил стрельбу из ружья
В садоводстве под Павловском мужчина устроил стрельбу из ружья. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Петербурга длительн6ый конфликт закончился пальбой из ружья.

Все произошло 21 мая ближе к вечеру. Около 22:34 в правоохранительные органы поступило сообщение, что СНТ «Павловское-1», у дома 42 по 9-й линии, сосед в алкогольном опьянении стреляет из ружья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место происшествия прибыл наряд полиции, который задержал гражданина 1975 года рождения, который находясь на принадлежащем заявителю участке, в результате длительного конфликта, произвел один выстрел в воздух из своего ружья.

У нарушителя изъяли ружье «Fabarm Sdass». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazetz.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга девушка не справилась с управлением и насмерть сбила пожилую женщину, также пострадало еще три человека, среди которых оказался подросток.

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