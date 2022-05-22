В Стрельне произошло смертельное ДТП с пенсионеркой и еще с тремя пострадавшими

В Стрельне произошло смертельное ДТП с пенсионеркой и еще с тремя пострадавшими. Фото: unsplash

В Стрельне произошло смертельное ДТП с пенсионеркой и еще с тремя пострадавшими. Фото: unsplash

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга девушка не справилась с управлением и насмерть сбила пожилую женщину. Кроме того, пострадало еще три человека, среди которых оказался подросток.

Вчера, 21 мая, около 17:45 в посёлке Стрельна двадцатилетняя девушка сбила четырех пешеходов и протаранила еще три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что находясь за рулем BMW Х1, девушка поворачивала направо при выезде со второстепенной дороги. В результате она не справилась с управлением и выехала на обочину. Там находились четыре пешехода, попавшие под колеса автомобиля. Пенсионерка 71 года скончалась на месте, еще трое были госпитализированы.

С различными травмами в больницу были доставлены 65-летний мужчина в тяжёлом состоянии, 55-летний мужчина и 17-летний подросток были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В настоящий момент подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что троллейбус сбил 11-летнего школьника на самокате на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге.