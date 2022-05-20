В Петроградском районе юный самокатчик попал под троллейбус

Троллейбус сбил 11-летнего школьника на самокате на Петроградской стороне.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 19:50 рядом с домом №42 по Большому проспекту П.С. Ученик четвертого класса ехал на самокате по тротуару, но внезапно оказался на проезжей части. Водитель троллейбуса №31 не успела среагировать и сбила самокатчика.

Мальчик получил травмы средней степени тяжести. После ДТП бригада скорой помощи отвезла ребенка в детскую больницу.

Проводится проверка, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобилист «под кайфом» выстрелил в ногу водителя «Мазды» с топором в Петербурге. Во время конфликта его оппонент — водитель «Мазды» — угрожал ему физической расправой, держа в руках топор.