Автомобилист «под кайфом» выстрелил в ногу водителя «Мазды» с топором в Петербурге

Дорожный конфликт на Белградской улице закончился госпитализацией одного из водителей с пулевым ранением.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент на дороге произошел у дома №32 по Белградской. Прохожие позвонили в полицию и сообщили о стрельбе.

Прибывший наряд опросил 46-летнего участника конфликта. С его слов, во время конфликта его оппонент — водитель «Мазды» — угрожал ему физической расправой, держа в руках топор. В результате мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета по ногам 30-летнего автомобилиста.

Одна из пуль попала в левое бедро пострадавшего. Ему потребовалась врачебная помощь и госпитализация. 46-летнего мужчину доставили в отдел. Как оказалось, он был в состоянии наркотического опьянения, за что на него составили административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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