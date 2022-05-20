Петербурженка ударила пьяного мужа в пах на улице Дыбенко

В Невском районе полиция разбирается в обстоятельствах пьяного конфликта между супругами, который закончился резней.
Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около 20:30 в экстренные службы позвонил мужчина из квартиры на Дыбенко, 28. Он сообщил, что на него с ножом напала супруга и ему требуется медицинская помощь.
Прибывшие стражи порядка забрали в отдел 47-летнюю супругу пострадавшего. А мужчину отвезли в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости и в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что во время алкогольных посиделок между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужа ножом в пах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мигрант получил тяжелые травмы в реставрируемом форте «Кроншлот» и скончался в больнице.