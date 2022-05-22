В апреле продажи российских застройщиков упали до 99%

В минувшем апреле продажи российских девелоперов сильно упали. Так, наибольший спад наблюдается в Кургане, Казани и Волгограде.

Выяснилось, что в прошлом месяце продаже российских застройщиков упали вплоть до 99%. Такой показатель выявлен, например, в Волгограде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

В свою очередь, в Казани отмечается спад на 98%, а в Кургане — на 97%. В Свердловской области спад достигает от 90 до 76%, аналогичная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске и других регионах. В меньшей степень страдать пришлось застройщикам Москвы и Петербурга, где продажи упали на 46 и 59% соответственно.

Подчеркивается, что состоявшиеся сделки были заключены с помощью ипотечного займа. В отдельных регионах на эту долю пришлось 100% продаж новостроек.

Снижение продаж произошло по нескольким причинам, в частности, сыграл свою роль и экономический кризис. По словам коммерческого директора девелоперской компании Glincom Кристины Дудко, люди боятся, что дома не будут достроены. Заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов также предположил, что рынок недвижимости входит в длительную стагнацию, а осенью может начаться волна банкротств региональных застройщиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас трудно понять, чего ожидать в мире через месяц или два, поэтому к продаже или покупке недвижимости необходимо подойти очень осторожно, считает эксперт.