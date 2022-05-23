В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение
Движение в тоннеле дамбы ограничат. Фото: Дирекция КЗС

Тоннель петербургской дамбы будут частично перекрывать до следующего понедельника, 30 мая.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), регламентные работы будут проводиться в тоннеле судопропускного сооружения С-1.

На внутреннем кольце движение будет ограничено с 23 по 25 мая, а также 30 мая. На внешнем кольце частичное перекрытие продлится с 26 по 27 мая.

Автомобилистов предупредили, что тоннель могут полностью перекрыть на для ввода и вывода техники, однако это займет не больше 7-10 минут.

В дирекции также принесли извинения за временные неудобства и призвали водителей соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 20 мая по 1 августа ограничат движение от проспекта Обуховской Обороны до Бабушкина.

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