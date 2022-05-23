В Колпино школьница во время игры ударила одноклассника ножом

Игры школьников в Колпино закончились госпитализацией. Восьмиклассник попал в больницу с ножевым ранением.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 18:40 к дому на Вознесенском проспекте вызвали экстренные службы. Звонивший сообщил медикам и правоохранителям, что его 15-летний брат упал на металлический штырь.

Мальчика увезли в медучреждение с проникающей колото-резаной раной груди и правосторонним гемотораксом. Состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции на месте выяснили, что причиной госпитализации стал вовсе не штырь. Оказалось, что подростка ударила ножом его одноклассница, когда они играли. Затем девочка убежала.

Спустя несколько часов школьница явилась в отдел полиции вместе со своей матерью. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. К выяснению всех обстоятельств инцидента подключились следователи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяная игра «Увернись от ножа» в квартире на Рыбацком закончилась госпитализацией.